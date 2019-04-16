السجن وإسقاط الجنسية لـ139 بحرينيا أدينوا بالإرهاب

أصدرت محكمة بحرينية الثلاثاء أحكاما متفاوتة على 169 شخصا أدينوا "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية" في قضية ما يسمى "بحزب الله البحريني".

وقالت نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية قررت معاقبة 139 مدانا بالسجن فترات متفاوتة تراوحت بين عام واحد والموبد، وإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 منهم.

وقضت المحكمة ببراءة 30 آخرين من التهم التي وجهت إليهم.

والمدانون وهم من الشيعة وفق مصدر قضائي، ووجهت لهم تهم من بينها إقامة صلات بالحرس الثوري الإيراني، وتأسيس جماعة إرهابية والشروع في القتل وتنفيذ تفجيرات وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص.

وللمتهمين حق الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمتي الاستئناف والتمييز.

وشنت البحرين حملة على المعارضة بعد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011 قادها في الغالب الشيعة في الدولة التي تحكمها أقلية سنية. وقمعت السلطات البحرينية تلك الاحتجاجات بمساعدة دول خليجية عربية أخرى.