حادث الطائرة.. وفد إسرائيلي إلى موسكو ووقف ضابطين سوريين

توجه وفد إسرائيلي برئاسة قائد سلاح الجو الجنرال أميكام نوركين الخميس إلى موسكو لتوضيح ملابسات إسقاط الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة حربية روسية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن نوركين سيعرض على الجانب الروسي صورة للأوضاع الشاملة حول ما جرى، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية.

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وسيطلع الوفد الإسرائيلي الروس على المحاولات الإيرانية المستمرة لنقل أسلحة ووسائل قتال استراتيجية إلى حزب الله اللبناني وإقامة وجود عسكري إيراني في سورية.

وقد جدد قائد أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت الخميس التأكيد على أن القوات السورية هي التي أسقطت الطائرة الروسية.

ونشرت شركة "إيميدج سات إنترناشونال" الإسرائيلية الأربعاء صورا التقطت بالأقمار الصناعية لما قالت إنه "مخزن للذخيرة" في اللاذقية، وأشارت إلى أنه "دمر تماما" في الغارات الإسرائيلية في اللاذقية في وقت متأخر يوم الاثنين.

وتظهر الصور الموقع قبل الهجوم وبعده:

إيقاف ضابطين

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر "موثوقة" قولها إن قيادة لواء الدفاع الجوي السوري أوقفت ضابطين على خلفية إسقاط الطائرة الروسية.



وقالت المصادر إنه تم استدعاء خمسة ضباط من الدفاع الجوي في ريف بانياس بهدف التحقيق معهم في القضية، مشيرة إلى توقيف ضابطين وإطلاق سراح الثلاثة الآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيق مع الضباط الخمسة جرى بوجود ضابط روسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء الماضي أن صاروخ أرض- جو سوريا من طراز S-200 أسقط إحدى طائراتها الاستطلاعية التي كان على متنها 15 شخصا فوق البحر المتوسط.

وقال الجيش الروسي إن الطائرة، وهي من طراز IL-20M، أصابها صاروخ كان موجها ضد أربع مقاتلات إسرائيلية كانت تهاجم أهدافا في اللاذقية.

وأعربت إسرائيل عن أسفها للحادث، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن "سلسلة ظروف عرضية مأساوية" كانت وراء إسقاط الطائرة.