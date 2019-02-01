منظمات: إسقاط عقوبة الإعدام عن ناشطة سعودية

ذكرت مجموعات حقوقية الجمعة أن السلطات السعودية أسقطت عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام المسجونة منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.

وأفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن المحكمة لم تعد تسعى إلى الحكم بإعدام الغمغام، لكن من المرجح أن "تواجه حكما بالسجن لمدة طويلة".

ودعا المركز السلطات إلى "إسقاط جميع التهم ضد من اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير".

وتعرضت السعودية إلى ضغوط متزايدة بسبب اعتقال الغمغام إثر مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة في شرق المملكة. ووثقت الغمغام الاحتجاجات في المنطقة الشرقية منذ اندلاعها عام 2011.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن "الأنباء بأن السلطات السعودية أسقطت دعوتها المثيرة للغضب لإعدام الغمغام تبعث على الارتياح الشديد".

لكنها أضافت أن الغمغام "لا تزال تواجه حكما غير معقول بالسجن لمجرد مشاركتها في تظاهرات سلمية".

ولم يصدر أي تصريح سعودي رسمي بشأن قضية الناشطة.

وإلى جانب الغمغام، وجهت النيابة السعودية التهم لأربع نشطاء آخرين بتهمة التحريض على الخروج في احتجاجات في المنطقة الشرقية التي يسكنها غالبية الشيعة في المملكة.

ودعت حديد النيابة العامة السعودية إلى "إسقاط دعوتها بالحكم بالإعدام" على المتهمين الأربعة الآخرين الذين بدأت محاكمتهم في الرياض في آب/أغسطس.