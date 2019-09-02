إشبيلية يعلن تعاقده مع الحارس المغربي بونو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني الاثنين تعاقده مع حارس مرمى غيرونا الدولي، المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، في ثاني تعاقد يبرمه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية، بعد المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز.

وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الحادية والعشرين ليلعب في صفوف الفريق الرديف.

وبعد موسمين، انتقل إلى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الثانية حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها إلى غيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود إلى الدرجة الأولى.

وكان بونو ضمن التشكيلة المغربية في مونديال روسيا 2018، ولم يخض أي مباراة في النهائيات حيث كان منير المحمدي الخيار الأساسي في حراسة المرمى.

لكن بونو كان الحارس الأساسي لأسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر صيف 2019.

وخاض بونو حتى الآن 16 مباراة دولية مع المنتخب.

وأتى التعاقد مع بونو غداة إعلان نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا في الموسمين الماضيين، استعارة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية، حيث من المتوقع أن يكون بديلا للحارس الأساسي لنادي العاصمة.