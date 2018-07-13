مصر.. إصابات جراء خروج قطار عن مساره

قالت وزارة الصحة المصرية إن 43 شخصا على الأقل أصيبوا الجمعة عندما خرج قطار ركاب عن القضبان جنوبي القاهرة، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة الحوادث التي تشهدها السكك الحديدية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من أحد القطارات بمنطقة البدرشين بالجيزة كان على خط القاهرة/ السد العالي.

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه حتى الآن تم نقل 22 مصابا إلى مستشفى الهرم، و21 مصابا إلى مستشفى العباسية، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ34 عربة إسعاف إلى موقع الحادث.

وكانت الحكومة تعتزم رفع أسعار تذاكر القطارات ما بين 20 إلى 150% في فبراير الماضي لتوفير مليار جنيه، لكنها أجلت هذه الخطوة حينها لحين تحسين مستوى الخدمة ومواجهة الأعطال المتكررة للقطارات.