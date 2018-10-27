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قتلى بإطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية بنسلفانيا

الشرطة في موقع إطلاق النار قرب كنيس "شجرة الحياة" في مدينة بيتسبرغ

أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية احتجاز مشتبه به بعد إطلاق نار قتل على إثره أربعة أشخاص على الأقل، في كنيس يهودي بمدينة بيتسبيرغ السبت.

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة في إطلاق النار بكنيس "شجرة الحياة" في حي سكويريل هيل بمدينة بيتسبيرغ.

وقال الناطق باسم الشرطة كريس توغري إن الشرطة ليست لديها معلومات إضافية في هذا الوقت لأنها ما زالت تحاول تطهير المبنى ومعرفة ما إذا كانت هناك تهديدات أخرى.

ويعد حي سكويريل هيل الذي تصطف الأشجار على جانبيه ويبعد حوالي 10 دقائق عن وسط المدينة، مركز نشاط المجتمع اليهودي في بيتسبيرغ.

وقال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة إنه يتابع الحادث، وشجع السكان على الاحتماء في مكان ما، مضيفا "يبدو أن هناك ضحايا كثيرون".​

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