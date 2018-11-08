13 قتيلا على الأقل في إطلاق نار في كاليفورنيا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الخميس مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب آخرون بجروح في إطلاق نار وقع داخل مطعم وحانة بوردرلاين بمدينة ثاوزند أوكس جنوبي الولاية.

وقال مسؤولون إن أحد الضحايا ضابط في الشرطة، مشيرين إلى أن المشتبه في أنه مطلق النار لقي مصرعه في المكان وأن هويته لم تعرف بعد.

وقال الشريف في مقاطعة فنتورا حيث تقع مدينة ثاوزند أوكس جيف دين في مؤتمر صحافي إن السلطات لا تعرف بعد إن كان الحادث له صلة بالإرهاب أم لا.

وأفادت صحيفة لوس أنجلس تايمز بأن المهاجم "ألقى قنابل دخان" وأطلق وابلا من العيارات النارية خلال فعالية في مطعم وحانة بوردرلاين الذي يعد وجهة لكثير من طلاب جامعة كاليفورنيا لوثرن التي تقع على بعد أميال قليلة منه.

تحديث (9:46 ت.غ)

نقلت وسائل إعلام أميركية الخميس عن مسؤولين في سلطات كاليفورنيا أن إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء داخل مطعم وحانة بوردرلاين بمدينة ثاوزند أوكس جنوبي الولاية، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأن المهاجم قتل في الموقع.

ويشير الموقع الإلكتروني لمطعم وحانة بوردرلاين إلى أنه يستضيف حفلات لموسيقي الريف الأميركية خاصة بالطلاب كل يوم أربعاء. وأفادت الشرطة بأن مئات الأشخاص كانوا في المكان وقت وقوع إطلاق النار.

تحديث (6:45 ت.غ)

أعلن مسؤولون أمنيون في كاليفورنيا أن 11 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم وحانة بوردلاين بمدينة ثاوزند أوكس جنوبي الولاية في ساعة متأخرة الأربعاء.