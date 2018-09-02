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الولايات المتحدة

إصابات في تصادم قاربين في نهر كولورادو

نهر كولورادو

أصيب 13 شخصا وفقد شخصان آخران بعد اصطدام قاربين وغرق أحدهما في نهر كولورادو بالقرب من الحدود بين ولايتي كاليفورنيا وأريزونا.

ووقع الحادث في "موابي ريجونال بارك"، وهي منطقة استجمام مائية شهيرة على طول الحدود على بعد حوالي 467 كيلومترا شرق لوس أنجلس.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو إريك شيروين، إن شخصا من المصابين يعاني من جروح تهدد حياته وتم نقله إلى مركز طبي جامعي في لاس فيغاس.

ونقل ستة أشخاص آخرين إلى مستشفيات محلية حيث يعانون من إصابات أقل خطورة.

وعانى ستة آخرون من إصابات طفيفة ولم يطلب أي منهم الذهاب إلى المستشفى باستثناء واحد.

وأوضح شيروين أن عمق المياه في النهر يمكن أن يصل إلى 30 قدما.

واضطر رجال الإنقاذ إلى تعليق عمليات البحث عن المفقودين حتى الأحد لأنه كان من الخطورة نزول الغواصين إلى المياه المتدفقة بعد حلول الظلام.

وتعرض القارب الآخر لأضرار بالغة بسبب الحادث، لكنه ظل طافيا.

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