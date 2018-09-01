فيديو.. مكابح طائرة روسية تتعطل عند الهبوط

أصيب 18 شخصا بجروح في حادث انحراف طائرة ركاب روسية عن مدرج مطار سوشي جنوبي البلاد أثناء هبوطها قادمة من موسكو.

وأدى الحادث، الذي وقع في وقت مبكر من صباح السبت، إلى اشتعال النيران بها وحدوث حالة من الهلع وسط ركاب الطائرة التي كانت تحمل 164 راكبا بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقم.

وذكرت سلطات المطار أنه تم إجلاء جميع الركاب وإخماد الحريق.

صور ومقطع فيديو على تويتر للطائرة بعد الحادث:

وقالت وكالة "آر أي إيه" الروسية إن مكابح الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800 وتابعة لخطوط "يو تي إير" الروسية، لم تعمل في الوقت المناسب بعد هبوطها.

وأشار أوليغ سميرنوف، المسؤول في الطيران المدني الروسي، في تصريح لقناة حكومية روسية إلى أنها واجهت أمطارا غزيرة ورياحا قوية خلال الهبوط.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن السلطات ستجري تقييما للمطار وللشركة.

وهناك مخاوف تتعلق بسلامة الطائرات الروسية، بعد تكرر حوادثها خلال السنوات الماضية.