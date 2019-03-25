سقوط صاروخ قرب تل أبيب ونتانياهو يتوعد بالرد

أصيب خمسة إسرائيليين بجروح فجر الاثنين إثر اندلاع حريق في منزلهم في بلدة ميشميريت الواقعة شمال تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أنه سيختصر زيارته إلى الولايات المتحدة، متوعدا بالرد "بقوة" على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.

وقال نتانياهو في تسجيل مصور نشره مكتبه "قررت بسبب الأحداث الأمنية أن أختصر زيارتي إلى الولايات المتحدة. سألتقي الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لبضع ساعات وسأعود بعد ذلك إلى إسرائيل للإشراف عن قرب على العمليات".

وأضاف "وقع هجوم إجرامي على إسرائيل وسنرد بقوة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي على تويتر أنّ "صاروخاً أطلق من قطاع غزة أصاب المنزل الإسرائيلي صباح اليوم في الساعة 05:20 (03:20 ت غ)"، مرفقا التغريدة بمقتطف فيديو ظهر فيه مسعفون يتنقلون بين حطام منزل من طابق واحد.

واتهم الجيش حركة حماس بإطلاق الصاروخ وقرر إرسال تعزيزات عسكرية على الحدود مع غزة واستدعى بعضا من جنود الاحتياط.

وتقع ميشميريت على مسافة أكثر من 80 كيلومترا من قطاع غزة، وهي مسافة نادرا ما وصلت إليها الصواريخ التي تطلق من القطاع.

وبحسب طواقم الإسعاف فإن واحدا من المصابين جروحه متوسطة الخطورة والأربعة الباقين جروحهم طفيفة.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن حاليا لحضور المؤتمر السنوي لـ"لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (أيباك)، أكبر مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. ويتوقع أن يلتقي ترامب في وقت لاحق الاثنين.

ويخوض نتانياهو حملة انتخابية للاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 9 نيسان/أبريل.

وتأتي حادثة الاثنين بعدما أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في 14 آذار/مارس دون أن يتسببا بأي إصابات أو أضرار.

وردت إسرائيل على العملية بشن غارات على نحو 100 موقع تابع لحركة حماس الإسلامية في أنحاء غزة.