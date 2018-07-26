إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية طعن بالضفة الغربية

أصيب ثلاثة إسرائيليين الخميس في هجوم بسكين شنه شخص قتل لاحقا داخل منزل في مستوطنة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إن "إرهابيا تسلل (إلى مستوطنة) آدم وهاجم بسكين ثلاثة مدنيين ما أدى إلى إصابتهم قبل أن يقتل بالرصاص"، مضيفا "تم نقل المصابين إلى المستشفى".​

وأوضح الجيش أن قوة عسكرية وصلت إلى مكان الهجوم لتمشيطه.

The terrorist infiltrated the community of Adam, north of Jerusalem, and stabbed three civilians. The terrorist was shot and killed. The injured civilians are being taken to a hospital for medical treatment. IDF troops arrived at the scene and are searching the area — IDF (@IDFSpokesperson) July 26, 2018

وقالت أجهزة الإسعاف إن اثنين من الجرحى الإسرائيليين نقلا إلى مستشفى هداسا في القدس فيما نقل الجريح الثالث الذي أصيب في ساقه إلى مستشفى آخر.

وقال مستشفى هداسا في بينا إن الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة، موضحا أن أحدهما (31 عاما) في وضع حرج، فيما حياة الثاني (58 عاما) ليست في خطر.

وبعد الهجوم، وصل جنود إسرائيليون إلى المكان وبدأوا عمليات بحث.