إصابة شخصين بإطلاق نار في كنيسة بولاية نيوهامشاير

أطلق مسلح النار، صباح السبت، في كنيسة في بلدة صغيرة في ولاية نيو هامشاير شمال شرق الولايات المتحدة، متسببًا بإصابة شخصين بجروح قبل توقيفه، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.



وتبلغت قوات الأمن بالامر قرابة الساعة العاشرة، وكانت مراسم تجري في الكنيسة الواقعة في بلدة بيلهام.



وأورد بيان لشرطة بيلهام أن عناصر الشرطة وصلوا إلى المكان خلال ثلاث دقائق و"وجدوا شخصين مصابين بالرصاص".



وأضاف أن أشخاصا داخل الكنيسة تمكنوا من السيطرة على مطلق النار.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما أوقف المشتبه به رهن التحقيق.



وذكر بيان الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مطلق النار لم يرتكب فعلته "صدفة".

وأكد حاكم الولاية كريس سونونو الحادث قائلاً عبر تويتر إن "مسؤولي الولاية في الموقع لإجراء تحقيق".