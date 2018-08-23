جريحان بإطلاق نار في موسكو

فتح مسلح النار على عناصر من الشرطة في وسط العاصمة الروسية مساء الخميس ما أدى الى إصابة أحدهم بجروح، حسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية، وهي الهيئة الرئيسية المكلفة التحقيقات الإجرامية.



وحسب المحققين فإن "رجلا فتح النار من دون سبب" على عناصر من الشرطة كانوا يمرون على مقربة منه في أحد شوارع موسكو قرب مقر وزارة الخارجية.



وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الشرطة ردوا على النار بالمثل، ما أدى إلى إصابة المهاجم الذي نقل إلى المستشفى، وإلى إصابة شرطي بجروح.



ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر في الشرطة الروسية قوله إن عناصر الأمن الذين استُهدفوا بالهجوم كانوا جزءا من القوة الخاصة المكلفة ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الغربية في روسيا.