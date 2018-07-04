إصابة شخصين في إنكلترا بمادة 'مجهولة'.. والشرطة: حادث كبير

أفادت الشرطة البريطانية الأربعاء بتعرض شخصين لـ"مادة مجهولة" قرب المكان الذي تعرض فيه الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته لمحاولة تسميم في آذار/مارس الماضي.

وقالت شرطة منطقة ويلتشير إن الشخصين أدخلا المستشفى ويتلقيان العلاج وإنهما في "حالة حرجة".

والشخصان هما رجل وامرأة في الأربعين من العمر وعثر عليهما غائبين عن الوعي يوم 30 حزيران/يونيو الماضي في منزل بمدينة أميسبروي (جنوب إنكلترا) التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مكان تعرض سكريبال وابنته للتسسم بغاز للاعصاب في الرابع من آذار/مارس.

واعتبرت الشرطة أن الأمر "حادث كبير"، وضربت طوقا أمنيا حول عدة مواقع قد يكون الشخصان توجها إليها، بينما تم تعزيز التواجد الأمني في مدينتي أميسبروي وسالزبوري.

وذكرت إدارة الصحة العامة في إنكلترا أن الحادث "لا يشكل أي خطر صحي كبير على الجمهور".

وكانت لندن قد اتهمت روسيا بالوقوف خلف تسميم سيرغي سكريبال وابنته، وهو ما نفته موسكو. وأثارت القضية أزمة دبلوماسية كبيرة بين لندن وحلفائها الغربيين من جهة وروسيا من جهة أخرى.