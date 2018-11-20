إصابة شرطي في هجوم بسكين في بروكسل

أصيب شرطي بجروح بعدما هاجمه شخص يحمل سكينا بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي في بروكسل صباح الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفرنسي إلى بلجيكا، وسط استذكار البلدين اعتداءات باريس وبروكسل الدامية التي وقعت عامي 2015 و2016.

وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إن المشتبه به في "الاعتداء الجبان" غير مدرج في قاعدة بيانات بلجيكا المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وأوضح لإذاعة "إين" أن "الشرطة لا تعرفه كشخص متطرف أو كإرهابي، يبدو أنه كان يخضع لعلاج نفسي لكن أطلق سراحه منذ مدة"، مضيفا أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وطعن المهاجم الشرطي خارج مركز الشرطة الرئيسي في الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي بحسب ما أفادت به الناطقة باسم الشرطة إلسي فان دي كير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت فان دي كير إلى أن الشرطي أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى.

وأضافت أن "زملاءه ردوا بإطلاق النار على المهاجم الذي تمت السيطرة عليه" دون أن تتعرض حياته إلى الخطر.

ورفضت الناطقة باسم الشرطة تأكيد تقرير أوردته وسائل إعلام محلية بأن المهاجم هتف "الله أكبر" أثناء الحادثة.