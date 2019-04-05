احتجاجات غزة.. إصابة العشرات 

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال احتجاجات ما يسميها الفلسطين "مسيرات العودة".

وقالت وزارة الصحة في القطاع التابع لحركة حماس في بيان إن "83 فلسطينيا على الأقل أصيبوا برصاص أطلقته القوات الإسرائيلية على المشاركين في فعاليات الجمعة الـ53 لمسيرة العودة".

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن عشرات المتظاهرين حاولوا اجتياز السياج الإسرائيلي الحدودي، وأن الجنود المتمركزين في غرف قناصة أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر شهود عيان أن أحد المتظاهرين ألقى قنبلة صوتية تجاه الجنود قرب الحدود شرق غزة. وأشعل متظاهرون إطارات سيارات خلال الاحتجاجات.

وشارك عدة آلاف من الفلسطينيين في الاحتجاجات مع دخولها العام الثاني، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد، وتأكيد "حق العودة" للاجئين الذين نزحوا من ديارهم قبل 70 عاما، وفق ما أعلنت الهيئة المنظمة.

وتوصلت حماس واسرائيل بوساطة مصر، إلى تفاهمات لتثبيت التهدئة بعد موجة تصعيد شهدها القطاع أواخر الشهر الماضي، ستدخل إسرائيل بموجبها تسهيلات للقطاع، وفق مصادر فلسطينية.