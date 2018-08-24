تحسبا لـ'ميرس'.. بريطانيا تفحص القادمين من الشرق الأوسط

بعد تأكد بريطانيا من تشخيص أحد القادمين من الشرق الأوسط بإصابته بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، تلاحظ السلطات البريطانية عن قرب تطور الحالات الصحية لكل القادمين مؤخرا من الشرق الأوسط، خاصة مع تزايد السفر في موسم الحج.

وتم ربط اسم فيروس "ميرس" بالشرق الوسط، إشارة على منطقة ظهور المرض وكثافته، حيث تمت رؤية هذا الفيروس لأول مرة في مدينة جدة السعودية، في أيلول/ سبتمبر 2012 عن طريق الدكتور المصري محمد علي زكريا، المتخصص في علم الفيروسات بعدما نجح في عزل فيروس من رجل توفي في أعقاب ضيق حاد في التنفس وفشل كلوي.

وهذه هي الإصابة الخامسة التي تكتشفها بريطانيا. وتقول السلطات الصحية إنه بالرغم من أن هذه الحالة تعد عدوى خطيرة للفرد، فإن خطر انتقال الفيروس إلى عامة السكان منخفض للغاية.

ويخضع المريض، وهو من سكان الشرق الأوسط وسافر إلى بريطانيا في السادس عشر من آب/ أغسطس الجاري على الخطوط الجوية السعودية، للعلاج في مستشفى رويال ليفربول، وهو مركز متخصص في الأمراض المعدية في الجهاز التنفسي، ويُعتقد أنه أصيب بالعدوى قبل سفره إلى المملكة المتحدة.

وتقول السلطات إنها ستتصل بالأشخاص الذين ربما كانوا على تعاون وثيق مع المريض، والمسافرين الذين كانوا بالقرب منه على الطائرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الفيروس ينتشر عندما يكون الشخص على اتصال وثيق مع المريض لفترة زمنية طويلة.

وأكدت إنه تم وضع إجراءات تحكم قوية للتعامل مع الأمراض المعدية القادمة من خارج المملكة المتحدة، وسيتم اتباعها لتقليل خطر انتقال العدوى.

وتم تأكيد إصابة أكثر من 2000 شخص في العالم بفيروس "ميرس"، نتج عنها 787 حالة وفاة منذ عام 2012.

والفيروس عبارة متلازمة تنفسية حادة يصاحبها ارتفاع درجة الحرارة والتهاب رئوي سفلي شديد.