إصابة في الركبة تبعد سواريز عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة الاثنين أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز يعاني من إصابة في الركبة اليمنى ستبعده عن الملاعب، ليضاف إلى سلسلة الغيابات عن صفوف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح برشلونة في بيان أنه سيفتقد خدمات سواريز الذي سيخضع "لعلاج بيولوجي بالخلايا الجذعية للركبة اليمنى وسيغيب لأسبوعين تقريبا".

وكان المهاجم قد شارك في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد (1-1) السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، والتي فقد بنتيجتها صدارة الترتيب لصالح إشبيلية، نظرا لفوز الأخير الأحد على بلد الوليد 1-صفر.

ويستعد برشلونة لملاقاة مضيفه أيندهوفن الهولندي الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق الإسباني ضمن بلوغ الدور ثمن النهائي.

ويخوض برشلونة آخر مباراة في الدور الأول أمام ضيفه توتنهام الإنكليزي في 11 كانون الأول/ديسمبر، وقد تؤثر نتيجة المباراتين على صدارة المجموعة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 10 نقاط، أمام إنتر الثاني (سبع نقاط) وتوتنهام الثالث (أربع نقاط)، مقابل نقطة لأيندهوفن.

وفي البيان نفسه، أكد النادي الكاتالوني غياب عدد من لاعبيه عن مباراة الأربعاء، هم إضافة إلى سواريز: البرازيلي آرثر والحارس الهولندي ياسبر سيليسن.

وسبق للنادي أن أعلن الأحد أن البرازيلي رافينيا سيغيب لفترة طويلة بسبب قطع في الرباط الصليبي لركبته، والإسباني سيرجي روبرتو ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ويتوقع أن يغيب سيليسن لما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، في حين قد يعود آرثر عندما يستضيف برشلونة فياريال الأحد في الدوري الإسباني.