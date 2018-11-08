إصابة قاضية في المحكمة العليا تدخلها المستشفى

أدخلت القاضية في المحكمة الأميركية العليا روث بيدر غينزبورغ إلى المستشفى بعد أن أدى سقوط تعرضت إليه في مكتبها إلى إصابتها بكسور على مستوى الضلوع.

وأعلنت المحكمة أن القاضية البالغة من العمر 85 عاما، توجهت إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن في العاصمة صباح الخميس بعد معاناتها من آلام الليلة الماضية، وأشارت إلى أن حادثة السقوط وقعت مساء الأربعاء.

وكشفت الفحوصات التي خضعت لها القاضية في المستشفى أنها أصيبت بثلاثة كسور في الضلوع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها غينزبورغ لإصابة من هذا النوع، إذ تعرضت في 2012 لكسرين على مستوى الضلوع. وسبق أن خاضت معركتين ضد السرطان، كما خضعت لزرع دعامة لفتح شريان مسدود في القلب في 2014.

تجدر الإشارة إلى أن غينزبورغ عينها الرئيس بيل كلينتون في عام 1993. وقبيل انضمامها إلى المحكمة، كانت مديرة مشروع حقوق المرأة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهو منظمة غير ربحية تدافع عن الحقوق الفردية وحريات الأفراد التي يضمنها الدستور والقوانين في الولايات المتحدة.