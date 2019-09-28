إصابة مستشار الأمن القومي العراقي السابق بحادث دهس في لندن

أصيب مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي بكسور مختلفة بعد تعرضه لحادث دهس في العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما أعلن في بيان مساء السبت.

وأضاف الربيعي أن الحادث أسفر عن إصابته "بكسور متعددة في ثمانية أضلاع من الجانب الأيمن من الصدر مع كسور متعددة في لوح الكتف الأيمن".

وأوضح الربيعي أن "الخطر قد زال" وأن الأطباء طمأنوه "على حياته وعودته إلى حالته الطبيعية وهو الآن في وعيه الكامل ويستطيع القيام بمعظم الأعمال الاعتيادية".

وأكد أن السلطات "ما زالت تبحث عن أسباب الحادث والجناة وسيكشف قريبا كل شيء".

والربيعي سياسي عراقي، عينته سلطة التحالف المؤقتة عضواً في مجلس الحكم العراقي في يوليو 2003، وعين بعد ذلك مستشاراً للأمن القومي العراقي في أبريل 2004.

وولد في عام 1948 من أب شيعي وأم سنية، تخرج من كلية الطب جامعة بغداد في عام 1977 بينما تخرج من كلية كِنْغْز الطبية بلندن في عام 1979.

وكان الربيعي مدعوماً من محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الإسلامية الذي كان بمثابة حزب المعارضة الرئيسي لصدام حسين.