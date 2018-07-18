'قنابل صوتية'.. إصابة 10 في هجوم بكركوك

قال مصدر أمني عراقي الأربعاء إن مجهولين يستقلون سيارة مسرعة ألقوا عدة قنابل صوتية شديدة الانفجار في أحياء متفرقة بمدينة كركوك، مما أدى لإصابة 10 أشخاص.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن المصدر ذاته قوله إن "المجهولين كانوا يستقلون سيارة من نوع دودج تشارجر وألقوا القنابل في أحياء طريق بغداد والشورجة و الحسابات شرق كركوك".

وأضاف المصدر أن "القنابل المستخدمة كانت صوتية شديدة الانفجار، تسببت في تحطم زجاج عدد من المحال التجارية".

وشهدت مدينة كركوك الغنية بالنفط في الأول من حزيران/يوليو الماضي هجوما بسيارة ملغومة استهدف مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين بجروح.