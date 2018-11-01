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تكنولوجيا

إصافة جديدة من تويتر لمحاربة الحسابات الزائفة

شعار تويتر

أعلنت شركة تويتر الخميس أن المستخدمين أصبح بإمكانهم الإبلاغ عن أي تغريدة يظنون أنها مرسلة من حسابات آلية (بوت) أو حسابات زائفة.

ويستطيع مستخدمو تويتر الآن اختيار "مشتبه فيه أو بريد مزعج (سبام-spam)" ضمن القائمة المخصصة لإبلاغ إدارة الموقع بمحتويات التي يرغبون إرسال شكوى بشأنها.

وأعلنت تويتر التغيير الجديد عبر حسابها الرسمي على الموقع وجاء فيها أن "النشاط الذي يهدف إلى التلاعب أو تعطيل خدمة تويتر غير مسموح به ونحذفه عندما نراه. يمكنك تحديد نوع الإزعاج الذي تراه عندما تبلغ عنه بما في ذلك الحسابات الزائفة".

​تجدر الإشارة إلى أن تويتر أعلنت أنها حذفت 70 مليون حساب خلال شهري أيار/مايو وحزيران/تموز بسبب انتهاكها سياسات الموقع المتعلقة بنشاطات سبام ونشاطات خبيثة.

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