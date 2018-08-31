إصلاح تسريب في كبسولة بمحطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية الجمعة عودة الضغط الجوي في محطة الفضاء الدولية إلى مستويات مناسبة عقب إصلاح تسريب في إحدى كبسولات مركبة روسية.

وقالت وكالة "روسكوزموس" في بيان إن "سلامة وصحة الطاقم لم تتعرض للتهديد".

وكان التسريب الذي تم اكتشافه الخميس ناجما عن ثقب صغير في إحدى كبسولات المركبة "سويوز" الروسية التي التحمت بالمحطة.

ويصل جميع أعضاء طاقم المحطة الفضائية ويغادرون باستخدام كبسولات "سويوز".

وقال سيرغي كريكالف مدير برنامج الفضاء المأهول في روسيا لوكالة "تاس" إن التسريب كان مصحوبا بعامل مانع للتسرب "يثبت بالفعل أنه محكم".

وأوضح أن الثقب أو الكسر يمكن أن يكون بسبب اصطدام جسيم متناهي الصغر (ميكرومتري) بالكبسولة.

ويتواجد حاليا ثلاثة أميركيين وروسيان وألماني على متن المحطة.