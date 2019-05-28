الطيارون السودانيون يعلنون الإضراب

تعرقلت حركة الطيران في مطار الخرطوم بعد ما أكد تجمع الطيارين السودانيين التزامهم بإضراب دعت إليه "قوى الحرية والتغيير" على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين.

ودخل الإضراب حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وضم إلى جانب الطيارين قطاعات أخرى مثل القضاة والمعلمين وغيرها، حسب قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان.

وقال تجمع الطيارين السودانيين في بيان إن "جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وأوضح التجمع أن الإضراب سيستمر حتى منتصف ليل الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والخارجية.

ونشر ناشطون صورا قالوا إنها لمسافرين في مطار الخرطوم وهم يهتفون "مدنية مدنية" بعد إرجاء رحلاتهم.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتين إلى القاهرة بسبب تطورات الأوضاع في السودان.

وأفاد شهود عيان "لموقع الحرة" بانتشار كثيف لقوات الدعم السريع بشوارع العاصمة السودانية الخرطوم عشية الإضراب.

وقالت "قوى الحرية والتغيير" إنها اتخذت خطوة الإضراب بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري حول ترتيبات الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى المدنيين.

وحذرت من تصعيد موقفها في حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالب الشعب بنقل السلطة إلى المدنيين.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو قد هدد بفصل كل من يضرب عن العمل، واتهم قوى الحرية والتغيير بتبني شعارات زائفة، وقال إن "هدفها استلام السلطة... لقد غشتنا شعاراتهم ونياتهم الحقيقة ظهرت".

وتعهد حميدتي بعدم تسليم السلطة إلا لـ"أياد آمنة".

بينما هدد المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي باتخاذ "الكثير من الخيارات التي تحفظ السودان"، إذا استمر التفاوض مع المعارضة بوتيرته الحالية.