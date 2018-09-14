أوضاعهم مزرية.. عمال مطار اسطنبول يضربون عن العمل

أطلقت الشرطة التركية قنابل غاز مسيلة للدموع على عمال مطار اسطنبول الجديد الذي لايزال تحت الإنشاء، احتجاجا على موت زملاء لهم بسبب ظروف العمل السيئة.

وكان العمال قد أعلنوا دخولهم في إضراب صباح الجمعة، فيما تزايدت أعداد المنضمين خلال اليوم، بحسب صحيفة "أحوال" التركية.

وقال اتحاد عمال الإنشاءات التركي عبر تويتر إن العمال دخلوا إضرابا بسبب أعداد الوفيات وتدهور ظروف العمل والإصابات المتزايدة جراء الحوادث، وذلك لاستعجال السلطات في افتتاح المطار في 29 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

يقول أحد العمال "في اليومين الأخيرين، سقط زميلان لنا من أعلى السقف، أحدهم الأن تجرى له جراحة.. إن ظروف عملنا فظيعة".

يذكر أن حافلتين تنقلان عمال البناء بالمطار قد تحطمتا هذ الأسبوع، مما أدى إلى إصابة نحو 17 شخصا.

ويشكو العمال من وقوفهم لساعات طويلة تحت المطر في انتظار الحافلات التي تقلهم إلى العمل، وقالوا إن مهاجعهم تعج بالبق والبراغيث.

ومن المقرر أن يكون هذا المطار (الثالث في اسطنبول) الأكبر في أوروبا، حيث يتم بناؤه على أيدي شركات تركية على صلة بالحكومة.

لا أجور

ووفقا للعمال فإن العديد من المقاولين الثانويين العاملين في المشروع أفلسوا نتيجة هبوط سعر الليرة التركية بنسبة 40 في المئة هذا العام، واضطروا لمغادرة المشروع من دون أن يدفعوا أجور العمال.

ويشرح أحد العمال أوضاعهم قائلا "إنه مشروع عالمي، لكنك تفشل بعدها في إطعام عمالك في قطاع يجني ملايين الدولارات"، مضيفا أنهم لا يستطيعون تناول الطعام في مطاعم الموقع.

ويضيف العامل "غير مسموح للعمال حتى بالذهاب إلى المرحاض، ليس لدينا ثلاجات، ونستحم في مياه البرك الموجودة قرب موقع البناء".

وقال ممثلون عن اتحاد عمال الإنشاءات إن العمال الذين صوروا المظاهرات هـُددوا، وأن جنود الدرك حذروا العمال في بادئ الأمر ثم أطلقوا عليهم الغاز المسيل للدموع.

ويعمل نحو 30 ألف عامل في موقع بناء المطار بحسب موقع "Artı Gerçek".

وقبل أشهر أعلن وزير العمل التركي وفاة 27 عاملا أثناء أعمال الإنشاءات بالمطار، وذلك ردا على إدعاءات قالت إن عدد الوفيات هناك بلغ نحو 400 عامل.