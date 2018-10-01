إضراب في الأراضي الفلسطينية بسبب قانون 'الدولة القومية'

عم إضراب شامل الاثنين مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة دعما لاحتجاج عرب إسرائيل على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل في البنوك والمؤسسات، كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول بسبب الإضراب، وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد الثلاثاء.

ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على القانون، الذي أجيز مؤخرا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

ويشكل العرب نحو خمس عدد سكان إسرائيل البالغ تسعة ملايين نسمة. ويمنحهم القانون الإسرائيلي حقوقا متساوية لكن كثيرين يشكون من التمييز وبأنهم يلقون معاملة مواطنين من الدرجة الثانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي إدانة القانون بأنها "هجمات غريبة".