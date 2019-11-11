الكويت.. إضراب يسبب إرباكا للمسافرين وحركة الطيران

نفذ العاملون في الطيران المدني الكويتي إضرابا الاثنين لمدة ساعة بعد عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بالرواتب والعلاوات.

وأعلنت نقابة العاملين في الطيران المدني في الكويت عن إضراب أخر الأربعاء سيمتد إلى ساعتين، وسيتبعه إضراب أخر الاثنين المقبل والذي سيمتد إلى 24 ساعة في حال عدم تلبية مطالبهم.

وتتعلق مطالب العاملين في الطيران المدني بتوحيد العلاوات والبدلات لتصبح تحت مسمى "البدل الموحد"، وصرف بدل الخطر لجميع العاملين في القطاع الذين يصل عددهم إلى 4500 موظف، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار بيان نشرته النقابة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنها استنفدت كل الوسائل الممكنة للمطالبة بحقوق الموظفين من دون جدوى، محملين رئيس الطيران المدني المسؤولية عن الخسائر التي ستنجم عن شل حركة الطيران في البلاد.