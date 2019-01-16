السودان.. الشرطة تتصدى لمتظاهرين

أطلقت الشرطة السودانية الأربعاء الغاز المسيل للدموع على تظاهرة جديدة مناهضة للحكومة في كسلا، هي الأولى في المدينة الواقعة شرقي البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أربعة أسابيع.

وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع مرددين "حرية، عدالة وسلام" قبل تدخل الشرطة.

وتأتي هذه التظاهرة في كسلا بعد أيام على تجمع لدعم الرئيس السوداني عمر البشير في المدينة ذاتها.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجات شبه يومية بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، في أطول تحد لحكم البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989.

واستمرت الاحتجاجات رغم الحملة التي يقول مسؤولون إنها تسببت في مقتل 24 شخصا. ويقول نشطاء إن 40 على الأقل قتلوا. وأصر البشير يوم الاثنين على أنه لن يتنحى قائلا إن المشاكل الاقتصادية السودانية لا تحل بالتخريب.