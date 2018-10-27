إطلاق النار في بنسلفانيا.. كل ما نعرفه عن المشتبه به

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيس يهودي في مدينة بتسبيرغ بولاية بنسلفانيا هو روبرت بورز.

وقالت شبكة "سي بي أس" أن بورز يبلغ من العمر 48 عاما، وأن نشاطه الإلكتروني أظهر نشره لتهديدات معادية للسامية الأسبوع الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وهذا ما نشرته وسائل الإعلام الأميركية حول بورز حتى الآن:

- الشرطة تقول إن بورز صرخ قائلا "كل اليهود يجب أن يموتوا" أثناء إطلاق النار بشكل عشوائي داخل كنيس "شجرة الحياة".

- تبادل المشتبه به إطلاق النار مع الشرطة خلال وجوده في الطابق الثالث في الكنيس قبل أن يتم احتجازه.

- بورز مستخدم دائم لشبكة اجتماعية تدعى "غاب"، وهو دائما ما ترتبط بالقوميين البيض والمتطرفين.

- نشر المشتبه به على شبكة "غاب" عشرات الرسائل المعادية للسامية خلال الشهر الماضي، من بينها رسائل تنكر الهولوكوست ورسائل تتحدث عن نظريات مؤامرة متعلقة باليهود.

- بورز كان نشطا على تويتر، لكن حسابه أغلق مباشرة بعد حادثة إطلاق النار.

- انتقد في آخر منشور له على 'غاب' قبل إطلاق النار، مؤسسة يهودية غير ربحية تعني بمساعدة اللاجئين تدعي HIAS.