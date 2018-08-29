إطلاق سراح لمجرد بكفالة

قالت قناة تلفزيونية مغربية إن القضاء الفرنسي أمر الثلاثاء بإطلاق سراح المغني سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وجهت له تهمة اغتصاب جديدة.

وذكرت القناة الثانية المغربية (دوزيم) أن المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا وجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد وطلب حبسه احتياطيا على ذمة الاتهام، لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على لمجرد (33 عاما) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه ليل السبت.

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وصباح الاثنين، مددت السلطات احتجاز المغني المغربي 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود" بعد أن تضاربت أقوال الطرفين.

وهذه ليست المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد، إذ وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للفنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي له هناك.

وحاز لمجرد شهرة واسعة عربيا في بداية عام 2016 بعد نجاح أغنيته (انت معلم) التي حققت أرقام مشاهدة قياسية على موقع يوتيوب.