إطلاق سراح مؤلف 'هل مصر بلد فقير حقا؟'

أخلت النيابة العامة في مصر الإثنين سبيل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بعد توقيفه الأسبوع الماضي بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وكانت النيابة قد قررت حبس مؤلف كتاب "هل مصر بلد فقير حقا؟" وقامت السلطات بمصادرة الكتاب.

حبس مؤلف 'هل مصر بلد فقير حقا؟' بتهمة نشر أخبار كاذبة

وقال فاروق في اتصال بوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يعلم بعد ما إذا كان سيحال إلى محاكمة أم سيتم حفظ التحقيق، مضيفا: "لو صدر ضدي حكم لأنني أقول إن مصر غنية وليست فقيرة، فسوف يشرفني هذا الحكم".

ورأى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يعتبر نفسه فوق مستوى النقد".