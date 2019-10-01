السلطات المصرية تطلق سراح عدد من المتظاهرين

قالت منظمات حقوقية مصرية الثلاثاء في بيان لها إن قوات الأمن قد أطلقت سراح العشرات ممن ألقي القبض عليهم في تظاهرات 20 و27 سبتمبر الماضي، دون توجيه أي تهم لهم.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها الاثنين أن السلطات الأمنية المصرية أطلقت سراح العشرات في محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية.

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر صفحته على فيسبوك أن الشرطة قد أطلقت سراح العشرات في محافظتي السويس والبحيرة بالإضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة.

وكانت مراكز حقوقية مصرية قد قالت إن قوات الأمن احتجزت ما يقارب 2000 شخص، على خلفية التظاهرات المحدودة التي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

لكن، أكد بيان للنائب العام حينها إن عدد المقبوض عليهم لا يتجاوز 1000 متهم بالتحريض على التظاهر في الميادين والطرق العامة.

وأوضح النائب أنه سيخلى سبيل "من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب الجرائم".

وكانت مصر قد شهدت تظاهرات محدودة منذ 20 سبتمبر، دعا إليها المقاول والممثل المصري محمد علي، بعدما قدم سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها الإدارة المصرية بالفساد وتبديد المال العام.

وقد رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ادعاءات علي خلال مؤتمر الشباب الأخير، لكنه لم ينف حقيقة بنائه القصور الرئاسية التي كانت مثار جدل بين المصريين خلال الأسابيع الأخيرة.