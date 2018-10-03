إطلاق سراح نجلي علي عبد الله صالح

قالت وسائل إعلام حوثية الأربعاء إن جماعة الحوثي أطلقت سراح اثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح كانا محتجزين منذ مقتل والدهما في كانون الأول/ديسمبر2017.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أنه تم إطلاق سراح صلاح ومدين علي عبد الله صالح "بموجب قرار عفو" من رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، ولم توضح الوكالة سبب حصولهما على عفو من المشاط.

وقالت مصادر سياسية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه أطلق سراحهما بعد وساطة من سلطنة عمان التي ترتبط بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع في اليمن.

وأوضحت المصادر أنهما نقلا إلى مطار صنعاء وسيتوجهان إلى العاصمة الأردنية عمان على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.

وحسب المصادر ذاتها، فأنه أطلق سراحهما مقابل عدم ممارسة أي نشاط سياسي في المستقبل.

وفي الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قُتل علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد أيام من انهيار التحالف معهم.

ويقيم أحمد صالح نجل الرئيس السابق الذي عين سفيرا لبلاده في أبو ظبي عام 2012، في الإمارات، الشريك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015.

وما زال الحوثيون يحتجزون أقارب آخرين لصالح، بينهم ابن شقيقه.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.