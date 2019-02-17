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إطلاق سراح 14 تونسيا في ليبيا

مسلح يطلق النار جنوب طرابلس

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أفرج مساء الأحد عن العمال التونسيين الـ 14 الذين خطفوا الخميس في مدينة الزاوية غرب ليبيا، حسب ما أعلن القنصل العام التونسي في ليبيا توفيق القاسمي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتم الإفراج عن الرهائن عبر عملية نفذتها قوات الأمن في الزاوية الواقعة على بعد 50 كلم غربي العاصمة طرابلس. وقال شامر منير رئيس قسم الإعلام في إدارة امن الزاوية إن قوات الأمن "هاجمت موقع احتجازهم وتمكنت من تحريرهم دون قتال. ولم يصب أحد".

وتعذر على المسؤول تحديد ما إذا تم توقيف أحد من الخاطفين.

ولم يقدم القنصل العام التونسي أي تفاصيل عن ظروف الإفراج عن الرهائن التونسيين.

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وكان الخاطفون طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن ليبي مسجون في تونس بعد إدانته بتهريب مخدرات، مقابل الإفراج عنهم، حسب شريط فيديو بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومصدر قريب من الملف.

وتعرض العمال التونسيون للخطف بينما كانوا في طريقهم لمكان عملهم بمصفاة الزاوية.

ومدينة الزاوية التي يسكنها 200 الف نسمة تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة محلية بعضها بنشط في تهريب المهاجرين والمحروقات.

المصدر: أ ف ب

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