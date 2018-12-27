سقوط قذائف في المنطقة الخضراء

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد رفع حالة التأهب الأمني بعد سقوط صاروخين قرب مقرها ليل الأربعاء الخميس.

وأفاد مراسل "الحرة" في بغداد بإطلاق صافرات الإنذار بعد سماع دوي انفجارين في المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية.

وأضاف نقلا عن مصدر في السفارة أن الموظفين الأميركيين حاليا في حالة إنذار بانتظار التعليمات.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية أن القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، وأن قوات الأمن العراقية بدأت حملة للبحث عن مطلقي القذيفتين.

ويأتي القصف بعد ساعات قليلة من زيارة مفاجئة قام بها الرئيس ترامب للقوات الأميركية في قاعدة عين الأسد العسكرية الواقعة بمحافظة الأنبار على بعد حوالي 100 كيلومتر من بغداد.