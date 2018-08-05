إطلاق نار على شرطي بكولورادو .. معلومات جديدة عن المتهم العراقي

ذكرت وسائل إعلام أميركية محلية الأحد أن التحقيقات أظهرت أن مهاجرا عراقيا معتقلا بتهمة إطلاق النار على شرطي في ولاية كولورادو الخميس الماضي كان متورطا في سلسلة من الجرائم على مدى السنوات الخمس الماضية.

وكان مقررا أن يمثل كرار الخماسي "31 عاما" أمام المحكمة الجمعة الماضي في قضية أخرى، لكنه تخلف عن ذلك نتيجة دخوله المستشفى بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر من شرطة مدينة كولورادو سبرينغز.

واتهم الخماسي بإطلاق النار على ضابط في شرطة كولورادو سبرينغز في وقت مبكر من صباح الخميس، مما أدى إلى إصابته في الرأس ودخوله في حالة صحية حرجة.

واتهم الخماسي في عام 2013، بالقيادة تحت تأثير الكحول، وبعد حوالي شهر اتهم خماسي بالابتزاز حيث يعتقد المحققون أنه هدد رجلا وأسرته وأشعل النار في سيارة.

ووفقا لسجلات المحكمة، فإن حكما صدر بحق الخماسي بالسجن لمدة عامين، بعد أن أقر بأنه مذنب في قضية اتهم فيها بالتعدي على أملاك الغير في عام 2014.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن السلطات كانت قد ألقت القبض على المهاجر العراقي في كانون الثاني/ يناير الماضي بتهمة امتلاك مسدس مسروق.