Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

إطلاق نار في مركز تجاري في كندا

عناصر من الشرطة الكندية في تورنتو-أرشيف

أعلنت الشرطة الكندية إغلاق مركز تجاري بتورنتو مساء الخميس بعد أنباء عن إطلاق نار داخل المركز، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وقالت الشرطة في موقعها على تويتر إنها طوقت المركز التجاري في يورك ديل، وتبحث عن رجلين مشتبه بهما في العشرينيات من العمر، أحدهما كان يحمل مسدسا

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة أن إطلاق النار ناجم عن مشاجرة بين مجموعتين داخل المركز التجاري.

وفي العاشر من هذا الشهر لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم شرطيان في إطلاق نار في برونزويك جنوب شرق كندا.

Back to top
XS
SM
MD
LG