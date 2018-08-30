إطلاق نار في مركز تجاري في كندا

أعلنت الشرطة الكندية إغلاق مركز تجاري بتورنتو مساء الخميس بعد أنباء عن إطلاق نار داخل المركز، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وقالت الشرطة في موقعها على تويتر إنها طوقت المركز التجاري في يورك ديل، وتبحث عن رجلين مشتبه بهما في العشرينيات من العمر، أحدهما كان يحمل مسدسا

Multiple suspects #1-M/B/20's/black jacket(hoodie)/blue jeans #2-M/Mixed/20's/Skinny/5'9/black handgun. No injuries reported. Witnesses call 416-808-3200 @TPS32Div ^ma https://t.co/63qxJARsGl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) August 30, 2018

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة أن إطلاق النار ناجم عن مشاجرة بين مجموعتين داخل المركز التجاري.

وفي العاشر من هذا الشهر لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم شرطيان في إطلاق نار في برونزويك جنوب شرق كندا.