السلطات تنفي إطلاق نار داخل قاعدة جوية أميركية

أعلنت قاعدة رايت باترسون الجوية قرب مدينة دايتون في ولاية أوهايو الخميس أن بلاغا زائفا كان وراء استنفار القوات الأمنية للبحث عن مطلق نار مفترض في مستشفى داخل القاعدة.

وأوضحت في تغريدة أن مجهولا اتصل بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن وجود إطلاق نار أثناء تمرين في القاعدة يتضمن التدرب على مواجهة إطلاق نار.

تحديث 20:05 ت.غ

أعلنت السلطات الأميركية بعد ظهر الخميس أنها تحقق في حادثة إطلاق نار قرب مستشفى في قاعدة رايت باترسون الجوية قرب مدينة دايتون في ولاية أوهايو.

وأعلنت إدارة القاعدة في تغريدة على تويتر أن قوات الأمن وعناصر الإطفاء يتعاملون مع تقارير عن إطلاق نار قرب مستشفى يقع داخل القاعدة وأن العاملين في القاعدة طـُلب منهم التحصن في أماكنهم حتى انتهاء التحقيقات.