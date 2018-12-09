إطلاق نار يستهدف إسرائيليين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن هجوما بالرصاص استهدف مجموعة من المواطنين الإسرائيليين قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش في تغريدة إن إطلاق النار حدث من "سيارة فلسطينية" مسرعة باتجاه مجموعة من الإسرائيليين كانوا يقفون قرب محطة للباصات.

وأضاف الجيش أن قوة عسكرية كانت بالقرب من المكان أطلقت النار على "السيارة المشبوهة" التي لاذت بالفرار.

وذكرت أجهزة الإنقاذ الإسرائيلية أن ستة اشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق النار.

وما زالت السلطات الإسرائيلية تطارد المشتبه بتنفيذه العملية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.