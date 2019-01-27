إعدام أربعة يمنيين في السعودية

نفذت السلطات السعودية الأحد حكم الإعدام بحق أربعة يمنيين أدينوا بقتل باكستاني، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية إن اليمنيين الأربعة أقدموا على قتل حارس باكستاني الجنسية يعمل في مقر إحدى الشركات وسرقة ما بحوزته.

وتابع البيان أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في مدينة مكة المكرمة.

ومنذ بداية العام الجاري، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 20 شخصا، بحسب السلطات.

وتعتبر المملكة المحافظة من أكثر الدول التي تطبق أحكام الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.

وفي عام 2018، نفذ حكم الإعدام بحق أكثر من 120 شخصا.