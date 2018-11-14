إيران تعدم 'سلطان المسكوكات الذهبية'

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

أعدمت إيران وحيد مظلومين، المعروف باسم "سلطان المسكوكات الذهبية" ومساعده فجر الأربعاء، بعد إدانتهما بتهمة الإفساد في الأرض عبر تشكيل شبكة للإخلال بالنظام الاقتصادي والنقدي والعملة الصعبة في البلاد.



ويعد الحكم مؤشرا على عدم تسامح طهران مطلقا في هذا الملف في إطار محاولة دعم العملة المحلية في مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة.

وكانت الشرطة أعلنت في الرابع من تموز/يوليو الماضي، اعتقال مظلومين وبحوزته أطنانا من الذهب، الأمر الذي زاد من أسعار قيمة الذهب في إيران لأكثر من خمسة أضعاف.



وذكر التلفزيون الرسمي أن مظلومين وشريكه محمد إسماعيل قاسمي أعدما في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.



وأدين الاثنان بالتلاعب في أسواق العملات الصعبة من خلال القيام بمعاملات غير مشروعة وتهريب على نطاق واسع، كما حكم على متهمين آخرين، لم يحدد عددهم، بالسجن لفترات مختلفة.



واعتقلت إيران مظلومين (58 عاما) في تموز/يوليو الماضي بتهمة احتكار طنين من العملات الذهبية.

وقام إيرانيون بتخزين عملات ذهبية وغيرها من الاستثمارات الآمنة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية في الأشهر الماضية وسط تجدد العقوبات الأميركية في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، قد وافق على مقترح رئيس القوة القضائية صادق لاريجاني، الذي تضمن إنشاء محكمة خاصة للحكم في قضايا الفساد الاقتصادي في آب/أغسطس الماضي.

وقد جاء قرار تأسيس هذه المحكمة مع بعد تفاقم الأزمة المالية في البلاد عقب عودة العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران مرة أخرى.

وبحسب تفاصيل مقترح المحكمة الذي نشر في الصحف الإيرانية، فإنه "يمنع إصدار التعليق للحكم أو العفو في حق المفسدين الاقتصاديين، عقب صدور الحكم بالعقوبة".

واعترض نواب في مجلس الشورى، ومحامون وحقوقيون على قرار منع الطعن في الحكم، معلنين أن إجراءات هذه المحكمة تتعارض مع الدستور الإيراني.