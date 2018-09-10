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الولايات المتحدة

إعصار فلورنس.. إجلاء قسري لميلون شخص في ساوث كارولاينا

صورة بالأقمار الاصطناعية لاقتراب إعصار فلورانس من السواحل الشرقية للولايات المتحدة

أصدر حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري مكماستر الاثنين أوامر إجلاء قسري لنحو مليون شخص من سكان الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحسبا للإعصار فلورانس.

وقال مكماستر في مؤتمر صحافي "إنه إعصار شديد الخطورة".

وتابع حاكم الولاية "لا نريد تعريض حياة شخص واحد في ساوث كارولاينا للخطر بسبب هذا الإعصار".

وأعلن أن عملية إخلاء الشريط الساحلي بطول 320 كيلومترا ستبدأ ظهر الثلاثاء.

وحذر الرئيس دونالد ترامب في تغريدة من خطورة العواصف في المحيط الأطلسي، ودعا الأشخاص الساكنين ضمن نطاق هذه العواصف إلى "الاستجابة لتحذيرات المسؤولين الحكوميين والمحليين".

وفلورانس إعصار من الدرجة الرابعة يتوقع أن يضرب الخميس ولايتي كارولاينا الجنوبية والشمالية مصحوبا بأمطار غزيرة.

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