إعصار فلورنس.. إجلاء قسري لميلون شخص في ساوث كارولاينا

أصدر حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري مكماستر الاثنين أوامر إجلاء قسري لنحو مليون شخص من سكان الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحسبا للإعصار فلورانس.

وقال مكماستر في مؤتمر صحافي "إنه إعصار شديد الخطورة".

وتابع حاكم الولاية "لا نريد تعريض حياة شخص واحد في ساوث كارولاينا للخطر بسبب هذا الإعصار".

وأعلن أن عملية إخلاء الشريط الساحلي بطول 320 كيلومترا ستبدأ ظهر الثلاثاء.

وحذر الرئيس دونالد ترامب في تغريدة من خطورة العواصف في المحيط الأطلسي، ودعا الأشخاص الساكنين ضمن نطاق هذه العواصف إلى "الاستجابة لتحذيرات المسؤولين الحكوميين والمحليين".

The Storms in the Atlantic are very dangerous. We encourage anyone in the path of these storms to prepare themselves and to heed the warnings of State and Local officials. The Federal Government is closely monitoring and ready to assist. We are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

وفلورانس إعصار من الدرجة الرابعة يتوقع أن يضرب الخميس ولايتي كارولاينا الجنوبية والشمالية مصحوبا بأمطار غزيرة.