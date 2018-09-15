إعصار فلورنس: مراسلة تقطع تغطيتها لتنقذ كلبا

اضطرت مراسلة تعمل لمحطة "أي بي سي" الأميركية إلى وقف تغطيتها الحية حول متضرري إعصار فلورنس في منطقة "نيوبيرن" بولاية نورث كارولينا، لإنقاذ كلب كاد أن يغرق في مياه الفيضان العميقة.

وشاهدت المراسلة الكلب المصاب وامرأة تجهد لإنقاذه من منزل غمرته مياه الفيضان، فلم تترد في وقف التغطية والإسراع لهما، ثم حملت الكلب إلى مكان آمن بينما صورت صاحبة الكلب المشهد.

واستغلت المراسلة هذه المشاهد وحثت الناس على الاستجابة لدعوة السلطات إلى مغادرة المنطقة خوفا على حياتهم.

حتى السبت، تسبب إعصار فلورنس في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وخسائر مادية فادحة في ولايتي نورث كارولينا وجارتها الجنوبية، ورغم خفض تصنيفه الى عاصفة مدراية إلا أن الرياح والمياه المصاحبة له تشكل خطرا كبيرا على المنطقة على مدار الأيام القادمة.