الإعصار 'لين' يقترب من هاواي

هرع سكان ولاية هاواي إلى المتاجر لتخزين المياه المعبأة والحساء المعلب، وغيرها من الإمدادات، لمواجهة خطر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والأمواج العالية مع استمرار اقتراب الإعصار "لين" من الأرخبيل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن التحذير من الأعاصير في جزيرة هاواي تم تمديده الأربعاء ليشمل جزيرة ماوي، لكنها قللت من درجة الإعصار ليصبح من الفئة الرابعة، إذ توقعت حدوث بعض الضعف في العاصفة خلال اليومين المقبلين.

وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح القصوى للإعصار تقترب من 155 ميلا (250 كيلو مترا) في الساعة، وأنه لا يزال من المتوقع أن يكون إعصارا خطيرا خصوصا عند اقترابه من الجزر.

وقالت ميليسا داي من خبراء الأرصاد الجوية في الهيئة إن إعصار "لين" كان على بعد 320 ميلا (515 كيلومترا) إلى الجنوب الشرقي من هيلو قبل ظهر الأربعاء.