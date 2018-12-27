إعفاء آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار تعديلات واسعة أجراها الخميس، تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية وعين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بدلا منه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن "الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ يعفى من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ويعين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيسا ... بمرتبة وزير".

وكان آل الشيخ شخصية أثارت جدلا خارج المملكة حيث كان محط انتقادات في مصر بسبب ارتباطاته بالهيئات الرياضية المصرية.

وشغل الرئيس السابق للهيئة السعودية منصب الرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري قبل أن ينفصل عنه بعد خلافات مع إدارة النادي، وتلا ذلك استحواذ شركة سعودية على أحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.