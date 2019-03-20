Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

إعفاء جديد للعراق من العقوبات على إيران

مبنى وزارة الخارجية الأميركية

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية للحرة أن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء جديداً لمدة 90 يوما للسماح له بمواصلة دفع صادرات الكهرباء من إيران.

وأشار المسؤول إلى أن هذا الإعفاء يهدف إلى مساعدة العراق على التخفيف من نقص الكهرباء إلا أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة العقوبات على إيران مع شركائها العراقيين.

وقال المسؤول أيضا إن واشنطن تواصل العمل مع العراق على وقف اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني والكهرباء وزيادة طاقته المستقلة.

وأضاف أن توسيع استخدام العراق لموارده الطبيعية وتنويع صادراته من الطاقة بعيدا عن إيران سيقوي الاقتصاد العراقي والتنمية ويشجع كذلك على قيام عراق موحد ديمقراطي حر ومزدهر خال من النفوذ الإيراني الخبيث على حد تعبيره.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG