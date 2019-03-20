إعفاء جديد للعراق من العقوبات على إيران

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية للحرة أن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء جديداً لمدة 90 يوما للسماح له بمواصلة دفع صادرات الكهرباء من إيران.

وأشار المسؤول إلى أن هذا الإعفاء يهدف إلى مساعدة العراق على التخفيف من نقص الكهرباء إلا أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة العقوبات على إيران مع شركائها العراقيين.

وقال المسؤول أيضا إن واشنطن تواصل العمل مع العراق على وقف اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني والكهرباء وزيادة طاقته المستقلة.

وأضاف أن توسيع استخدام العراق لموارده الطبيعية وتنويع صادراته من الطاقة بعيدا عن إيران سيقوي الاقتصاد العراقي والتنمية ويشجع كذلك على قيام عراق موحد ديمقراطي حر ومزدهر خال من النفوذ الإيراني الخبيث على حد تعبيره.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.