إعفاء وزير الطاقة السعودي من منصبه

أعلنت السعودية في ساعات الأحد الأولى، تغييرات حكومية جديدة شملت وزارة الطاقة والصناعة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بصدور أمر ملكي يقضي بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود محله.

وذكرت الوكالة أن القرار الملكي شمل أيضا نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، عبد العزيز بن عبدالله بن علي العبد الكريم، الذي تم تعيين أسامة بن عبد العزيز الزامل في مكانه.

ويأتي التغيير، بعد أسبوع على إصدار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر أخرى شملت إنشاء وزارة جديدة وإقالة مسؤولين رفيعي المستوى بينهم رئيس الديوان الملكي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ومن القرارات التي صدرت في 30 أغسطس أيضا، تأسيس وزارة مستقلة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة.