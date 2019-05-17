إعلام سوري: غارات إسرائيلية على دمشق

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية أن عدة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق فيما فتحت الدفاعات الجوية السورية النار على "أجسام" قادمة من اتجاه إسرائيل.

ولم تقدم وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" مزيدا من التفاصيل لكن وكالة "أسوشيتدبرس" قالت إن الانفجارات التي ظهرت في لقطات تلفزيونية بدت من غارات جوية لطائرات حربية إسرائيلية.

وتابعت الوكالة أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة أجسام".

الشهر الماضي، صرحت سانا أن غارة جوية إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا أسفرت عن إصابة ستة جنود ودمرت عددا من المباني.

ولاحقا قالت سانا إن "أجساما معادية" كانت قادمة من طرف منطقة القنيطرة جنوب البلاد على جانب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ولا تعلق إسرائيل عادة على التقارير المتعلقة بغاراتها الجوية في سوريا المجاورة، بالرغم من اعترافها مؤخرا أنها ضربت أهدافا إيرانية هناك.