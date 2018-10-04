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العراق

إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان

التحضير لفتح صناديق الاقتراع في إقليم كردستان في العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان الخميس النتائج الأولية لانتخابات برلمان الإقليم، والتي أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ووفقا للنتائج التي أعلنتها المفوضية حصل الديمقراطي الكردستاني على 595992 صوتا، يليه الاتحاد الوطني بـ 287575 صوتا.

وحازت حركة التغيير على 164336 صوتا، فيما حصل حراك الجيل الجديد على 113297 صوتا، تليه الجماعة الإسلامية بـ 94992 صوتا.

وقالت المفوضية في بيان صحافي إن النتائج النهائية ستعلن بعد الانتهاء من حسم الشكاوى المقدمة من القوى السياسية وبلغ عددها نحو ألف شكوى.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن رفضه لنتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان التي جرت الأحد الماضي، "بسبب عمليات التزوير والخروق التي رافقت العملية".

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