إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، الأربعاء تشكيل حكومة جديدة مليئة بأنصار الرئيس عمر البشير، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.



وكان البشير حل الحكومة الشهر الماضي وأعلن حال الطوارئ.



وتجتاح البلاد احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، إذ دعت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية البشير إلى التنحي بعد ثلاثة عقود من الحكم.



وأبقى محمد طاهر ايلا ، الذي كلفه البشير بتشكيل الحكومة الجديدة، على وزيري الدفاع والخارجية في منصبيهما.



وتم تعيين الفريق أول عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع، نائبا للرئيس الشهر الماضي.



بيد أن نشطاء يقولون إن معظم الوزراء الجدد ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.



وحظر البشير التجمعات العامة غير المصرح بها ومنح سلطات واسعة للشرطة منذ فرض حال الطوارئ الشهر الماضي، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية والهراوات ضد المتظاهرين.



ويقول نشطاء إن 57 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات، بينما تقول الحكومة إن الحصيلة 31 قتيلا فقط، بمن فيهم ضباط شرطة، لكن لم يتم تحديث الإحصائيات منذ أسابيع.





